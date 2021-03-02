شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر .. عيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حركة الذهب عالميًا وفي السوق المصري ستواصل تغيرها وتذبذها خلال الساعات القادمة، بعد 24 ساعة كانت مليئة بالتغيرات المستمرة، فبعد أن فتح الذهب تداوله أمس الاثنين على ارتفاع كبير لسعر الأونصة تجاوز 1.1 % لتسجل 1750 دولار ، إلا أن الأسعار تراجعت بختام تعاملات نفس اليوم إلى 1715 دولار .

الذهب في التعاملات الفورية

سعر الذهب في التعاملات الفورية بدأ متعافيًا بعض الشيء، لتسجل الأونصة 1720 إلى 1722 دولار حتى صياغة هذه السطور، إلا أن الذهب لا يزال عند مستويات هي الأقل له في عام 2021، وهذا يؤثر على سعر الذهب في السوق المصري حتى صياغة هذا التقرير، ليسجل الذهب في مصر تراجع محدود للغاية في تعاملات اليوم، لكنه سجل هبوط كبير في تعاملات مساء أمس الاثنين بأكثر من 6 جنيهات .

الذهب في مصر

أسعار الذهب عيار 21 وهو عيار الذهب الرئيسي في مصر يسجل الآن اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 سعر 765 جنيها للجرام متراجعًا جنيه واحد فقط، وسجل الذهب عيار 24 اليوم 874.25 جنيه وسجل الجنيه الذهب 6120 جنيها وبلغ عيار 18 سعر655.75 جنيها للجرام.

أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة مساء أمس من ارتفاع الدولار، وكذلك انتعاش في سوق الأسهم ، وهذا يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذ آمن أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة.