الأسعار الجديدة لسيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - سيارات



أعلنت شركة ميتسوبيشي عن زيادة أسعار السيارة طراز اكليبس موديل 2021 ، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر مارس الجارى، لتنضم الشركة بذلك إلى قائمة الشركات التى رفعت أسعار طرازاتها المختلفة فى مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت تقارير أن شركة ميتسوبيشي أجرت تغييرات في أسعار طرازات اكليبس كروس في مصر، حيث يبدأ تطبيق هذه التغييرات في الشهر الجاري مارس 2021.



وأوضحت الشركة أن السيارة ميتسوبيشي اكليبس تم رفع أسعارها فى السوق المصرى بقيمة تبلغ 5000 جنيه وتشمل كل فئاتها المتاحة في مصر، بما فيها الفئة الجديدة بلاك ايديشن التى تم طرحها مؤخرا.

وتنتمى السيارة ميتسوبيشي اكليبس لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتى حققت نسب مبيعات عالية مؤخرا فى سوق السيارات المصرية.



وتستمد السيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.



كما تعتمد تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



وتم وضع جنوط رياضية 16 بوصة فى السيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021، بالإضافة الى مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وسبويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومنافذ كهربائية، وكاميرا خلفية، ومرآة تعتيم الرؤية الخلفية.

كما أن السيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021، تحتوى على وسائل الأمان، منها "وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD".



وجاءت الزيادة السعرية فى السيارة ميتسوبيشي طراز إكليبس موديل 2021 كالتالي:

- بيزك ارتفعت من 375 ألفا إلى 380 ألف جنيه.

- F/O ارتفعت من 410 إلى 415 ألف جنيه.

- Insport بلاك ايديشن ارتفعت من 425 ألفا إلى 430 ألف جنيه.

- H/L ارتفعت من 440 إلى 445 ألف جنيه.

- GLS Instyle بلاك ايديشن ارتفعت من 455 إلى 460 ألف جنيه.

- سبورت ارتفعت من 470 ألفا إلى 475 ألف جنيه.

- T/L ارتفعت من 490 إلى 495 ألف جنيه.