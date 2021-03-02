شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 59 نقطة بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 59.28 نقطة ليصل إلى مستوى 10150.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.4 مليون سهم بقيمة 153.2 مليون ريال عبر تنفيذ 3019 صفقة، وتراجع 17 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبط قطاع الصناعات ببورصة قطر بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، تغيير مكان عقد اجتماع الجمعية الجمعية العامة العادية للمجموعة والمقرر عقدها يوم الأحد 5 إبريل المقل إلى مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث بدلاً من فندق أبراج إزدان.

في السياق ذاته أعلنت شركة أنماء القابضة، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 17 مارس الجاري، لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وخطط الشركة المستقبلية، مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020 واعتماده، مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها، النظر في توصية مجلس الأدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 5 دراهم للسهم، لنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م واعتماد مكافآتهم، عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.