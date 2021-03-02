شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تنفيذ الممشى النيلى بطول 6 آلاف متر والمسرح الرومانى بأسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الحكومة، أن مشروع الممشى النيلى، يضم الجزء الشمالى بطول 1800 متر، وتم تقسيم العمل به إلى منطقتين، الأولى بطول 800 متر، بنسبة إنجاز 75 %، والثانية بطول 1000 متر، بنسبة إنجاز 35 %، مضيفاً أن الممشى النيلى يشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين.
وأضافت، أنه تم وجارٍ تنفيذ 150 فيلا بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 66 فيلا، وجارٍ تنفيذ 61 فيلا، بنسبة تنفيذ 70 %، بجانب تنفيذ 23 فيلا، بنسبة إنجاز 40 %.
وأشارت، إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ المسرح الرومانى ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب كوبرى لربط المسرح بمنطقة الفيلات.