شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الألمانية تهوى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الألمانية هوت بأكثر من المتوقع في يناير، إذ كبحت إجراءات العزل العام الجارية إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في أوروبا.