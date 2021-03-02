شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء يترواح بين 26-29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حسن المصري صاحب محل دواجن إن أسعار الدواجن مستقرة بالسوق المحلى منذ بداية العام، موضحا أن سعر الكيلو يتراوح بين بين 26-29 جنيها، للدواجن المزارع البيضاء.

وأضاف المصري في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الدواجن البلدى للمستهلك سجلت الدواجن 33-36 جنيها للكيلو، وتتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وعلي جانب آخر استقر سعر كرتونة البيض للمستهلك ليتراوح بين 39-42 جنيها، وكرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .

وجاء ذلك في تقريرغرفة عمليات الاتحاد لمراقبة متغيرات الأسواق والذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .