شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأوراق المالية تشتري أسهم مزاد بنك الكويت الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فازت شركة مجموعة الأوراق المالية المدرجة ببورصة الكويت بمزاد البنك الصناعي، من دون منافسة، حيث قدمت الشركة شيكا مصدقا بقيمة 331.3 ألف دينار، على أن تسدد بقية قيمة الصفقة، البالغة 3.33 ملايين دينار، خلال المهلة القانونية المحددة بـ 3 أيام عمل.

وكان البنك الصناعي قد عرض كمية أسهم مقدارها 89.686 ألف سهم نسبتها 4.48 %من رأس المال، وقيمتها تعود ملكيتها للبنك كأسهم خزانة كان قد استدخلها من أحد العملاء، حيث كانت مرهونة لدى البنك.

واهتمام مجموعة الأوراق بشراء المزاد يأتي في إطار قناعتها بقوة البنك المالية وكفاءة الميزانية، حيث تقدّر القيمة الدفترية لسهم لبنك الصناعي بنحو 121.3 دينارا، حيث تبلغ حقوق المساهمين حسب البيانات المالية لعام 2019 ما قيمته 242.713 مليون دينار، حسبما أوردت صحيفة "الجريدة".

وبذلك بات لدى مجموعة الأوراق المالية حصتين حاليا، حيث يملك البنك التجاري 4.48 %، وبعد المزاد بات لدى مجموعة الأوراق 4.48 %، وبالرغم من ذلك تقول مصادر عليمة إن غروب مجموعة الأوراق برغم بلوغ التحالف نحو 9 بالمئة، فإنه لا توجد أيّ نية حاليا لدخول مجلس الإدارة، مادام البنك الصناعي ناجحا ويمضي بثبات.

تجدر الإشارة الى أنه من المرتقب أن يتم تنفيذ إجراءات نقل الملكية اليوم وفق إجراءات وقواعد (أو تي سي) منصة الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي.