شكرا لقرائتكم خبر عن عموميتا "الأهلي" و"سامبا" تقران الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً نظام الشركات.

وأوضحت بيانات نشرت على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن عملية الاندماج ستتم من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية المبرمة بتاريخ 24/2/1442هـ الموافق 11/10/2020م.

وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ووفقا للبيانات، فإن الزيادة في رأس المال ستكون نافذة عند نفاذ قرار الاندماج وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة البنك الأهلي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ عملية الاندماج.

ومؤخرا، قال رئيس مجلس إدارة سامبا، عمار الخضيري، إنه لن يتم التخلي عن أي موظفين من بنكي سامبا والأهلي التجاري نتيجة عملية الاندماج.

وتوقع الخضيري في تصريحات صحفية سابقة، أن يتم دمج حسابات العملاء بين بنكي سامبا والأهلي في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن عملية الدمج بين البنكين ستخلق كيانا ماليا قويا في المنطقة.

وأوضح أنه في الأربعة أشهر الماضية منذ توقيع الاتفاقية الملزمة للاندماج بين البنكين، كانت هناك دراسات كبيرة لعملية الدمج، وتم وضع خطة متكاملة لدمج الأنظمة بين البنكين بما فيها نقل حساب العملاء وأنظمة تقنية المعلومات.

وتوقع الخضيري، أن يشجع اندماج البنكين البنوك الأخرى إلى التوجه إلى عمليات اندماج خاصة في حال نجاح العملية، مستبعدا في الوقت الحالي أن يتم التخطيط لاندماج جديد للبنك الجديد.