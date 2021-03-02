شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي ينهي التذبذب السلبي– تحليل – 2-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز ارتداده التصحيحي الهابط بمواجهة محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 2.670 ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية وليبدأ باستقبال العزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تجديد الهجوم الصاعد والذي قد يستهدف حاليا مستوى 2.980 وصولا نحو 3.400 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.650 و 2.980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد