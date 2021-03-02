شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين قد يضطر للهبوط التصحيحي-تحليل - 2-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج حتى هذه اللحظة مستقرا بشكل سلبي دون الحاجز المتمركز عند 149.65 ليعيق ذلك محاولة استئناف الهجوم الصاعد والمنتظر سابقا, لابد من التنويه حاليا إلى أن محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بهبوطه دون مستوى 50, قد يزيد من فرص تسلل السعر دون الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 147.80 وليجبره ذلك على تشكيل موجات تصحيحية هابطة قد تمتد نحو 146.05 و 144.70 على التوالي.

أما نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز المتمركز عند 149.65 فإن ذلك سيؤكد استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة ولنتوقع انجذابه بشكل أولي نحو 150.60 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 151.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 149.10 و 147.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز