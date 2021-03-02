شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتعرض لضغوط سلبية جديدة– تحليل -2-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النحاس لتشكيل تداولات سلبية متأثرا بضعف مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا قرب مستوى 20 ليضغط بذلك على الدعم المتمركز عند 4.0750 بهدف إيجاد منفذ للبدء بالتصحيح السلبي خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

ففي حال استمرار تقديم السعر لثبات سعري دون مستوى 4.0750 فإن ذلك سيجبره على استهداف العديد من المستويات السلبية بدأ من 3.8810 وبتجاوزه لهذا العائق قد تمتد الخسائر نحو 3.7400 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 3.5200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط