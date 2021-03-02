شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يندفع نحو الأعلى – تحليل - 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً قوياً لمستوى 0.9090 واندفع صعوداً ليفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 0.9190 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.9295 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9090 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد