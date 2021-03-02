شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالتذبذب – تحليل - 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 0.7725 والمقاومة 0.7765، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التابية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7815 وتمتد إلى 0.8000، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيخرج السعر من القناة الصاعدة لبدء تصحيح هابط يستهدف مناطق 0.7605 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7690 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي