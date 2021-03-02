شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة واستقر دونه، ويبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليؤكد بدء تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 35.71 إلى 66.79، في طريقه للتوجه نحو 59.46 الذي يمثّل المستوى التصحيحي الأول.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 64.30 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط