شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 25.50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع ضرورة مراقبة السعر عند المستوى المذكور، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة ويفتح الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية إضافية تصل إلى 24.70 مبدئياً.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط