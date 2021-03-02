شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي للجلسة السادسة ليعكس الأعلى له في سبعة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 28 من آب/أغسطس 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع لحديث عضوات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 106.84 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.76، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 106.93، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.71.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقرار عند 2.9% خلال كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، بينما أوضحت قراءة مؤشر نسبة الوظائف للمتقدمين تسارع النمو إلى ما قيمته 1.1 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 1.06.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 4.8% مقابل 10.6% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية تسارع النمو إلى 19.6% مقابل 18.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 20.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه النادي الاقتصادي بنيويورك.