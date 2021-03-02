شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، موضحة الأدنى لها منذ الخامس من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع لحديث عضوات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.2023 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2049، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2015، بينما حقق الأعلى له عند 1.2051.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 9.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً بنحو 10.5 ألف مقابل ارتفاع 76.2 ألف في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أيضا الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً بنحو 9 ألف مقابل تراجع بواقع 41 ألف في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.9% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلي 1.1% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه النادي الاقتصادي بنيويورك.