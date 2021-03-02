شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: حياة كريمة فتحت مجالات عمل جديدة لشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بمبادرة حياة كريمة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا سيما تطوير نحو 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه ، معتبرا أنها مشروع عملاق سيغير وجه القرى المصرية بشكل كبير.

أضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365" أن من أهم مزايا مبادرة حياة كريمة، أنها فتحت آفاق عمل جديدة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص فى الوقت ذاته سواء شركات المقاولات التى ستقوم بتنفيذ تلك المشروعات الخدمية، أو بقية الشركات التى ستقوم بتوريد المواد الخام واحتياجات المبادرة.

وأوضح الرشيد أن المبادرة ستساهم فى تنشيط الاقتصاد، من خلال حجم العمل الكبير المتاح أنام الشركات، مما سينعكس علي ايراداتها وارباحها السنوية، لافتا أن الفوائد الكبيرة الأخرى تتعلق بما سينعكس على ملايين المواطنين فى القرى والنجوع من توفير للخدمات، التى كانت بمثابة الحلم لهم ومحرومين منها منذ سنوات طويلة.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.