شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا تصريحات رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية قوه شو تشينج في إفادة صحفية أن الصين ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، "قلقة للغاية" حيال الفقاعات في الأسواق المالية الخارجية، بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، العديد من البيانات الاقتصادية، كما تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي أيضا العديد من البيانات الاقتصادية.

حيث صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقرار عند 2.9% خلال كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 4.8% مقابل 10.6% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية تسارع النمو إلى 19.6% مقابل 18.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون التوقعات بنمو 20.1%.

وتلى ذلك، صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء لاستراليا والتي أوضحت تراجعاً 19.4% مقابل ارتفاع كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات بتراجع 2.1%، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الحساب الجاري أيضا لاستراليا اتساع الفائض إلى ما قيمته 14.5 مليار دولار استرالي مقابل 10.7 مليار دولار استرالي في الربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 13.0 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، كما يترقب المستثمرين غداً الأربعاء للكشف عن قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الاقتصاد الاسترالي 2.3% خلال الربع الرابع مقارنة بنمو 3.3% في الربع الثالث، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.8% من 3.8%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليخسر 9.07 نقطة ويصل إلى المستوى 1,893.41، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 108.75 نقطة ويصل إلى المستوى 29,554.75.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.05% ليخسر 56.85 نقطة ويصل إلى المستوى 5,361.93، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.02% ليخسر هو الأخر 36.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,515.00.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.69% ليخسر 203.53 نقطة ويصل إلى المستوى 29,249.04، بينما ارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.44% ليربح 43.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,056.28.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.86% ليربح 105.99 نقطة ويصل إلى المستوى 12,407.80، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 2.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,787.20.