شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6200 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 6150 نقطة، والذي يشكل الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 6330 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,178 وبين مستوى المقاومة هو 6,226 نقطة