شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10210 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 10400 نقطة كمستوى أول ثم 10550 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9950نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,156 وبين مستوى المقاومة هو 10,289 نقطة