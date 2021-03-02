شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام نظيره الأمريكي والأنظار على اجتماع بنك استراليا الاحتياطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتطلع إلى حديث عضوات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7746 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7772، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7738، بينما حقق الأعلى له عند 0.7780.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 19.4% مقابل ارتفاع كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات بتراجع 2.1% وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الحساب الجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 14.5 مليار دولار استرالي مقابل 10.7 مليار دولار استرالي في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 13.0 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، كما يترقب المستثمرين غداً الأربعاء للكشف عن قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الاقتصاد الاسترالي 2.3% خلال الربع الرابع مقارنة بنمو 3.3% في الربع الثالث، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.8% من 3.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه النادي الاقتصادي بنيويورك.