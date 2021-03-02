شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بصورة تكتيكية – تحليل صباحي – 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض جديد في آخر جلساته، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة الحالي 9,250.00، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -6.62 نقطة، في ظل تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 9,250.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,000.00 ومستوى المقاومة 9,350.00.