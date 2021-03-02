شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 565 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 590 فلس كمستوى أول ثم 600 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 560 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 555.0 بينما مستوى المقاومة هو 571.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد