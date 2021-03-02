شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 834 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حقها خلال جلسة جلستي الخميس والاحد الماضيين، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، لذلك نتوقع ارتفاع السهم مرة أخرى لمستويات قد تصل الى 845 فلس كمستوى أول ثم 880فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 825 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 830.0 بينما مستوى المقاومة هو 837.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد