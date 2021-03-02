شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 29.10 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم الهام عند 29.50 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 27 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.7 بينما مستوى المقاومة هو 29.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط