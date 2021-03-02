شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 118 فلس، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 115 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 122 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 116.7 بينما مستوى المقاومة هو 119.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط