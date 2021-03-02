شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 115 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 100 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 118 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 112 بينما مستوى المقاومة هو 116 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط