شكرا لقرائتكم خبر عن آبار (ABAR) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 169 فلس،وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 160 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 205 فلس. شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 161.0 بينما مستوى المقاومة هو 173.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد