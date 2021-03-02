شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 1.575 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 1.70 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.53 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.55 وبين مستوى المقاومة هو 1.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد