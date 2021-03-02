شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 2.297 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 2.40 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2.25 ريال

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.28 وبين مستوى المقاومة هو 2.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد