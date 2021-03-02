شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.847 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 1.70 ريال، كما نلاحظ ظهور إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 2.05 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.81 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط