شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 4.25 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 4.175 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مستقرا اسفل مستوى الدعم السابق عند 4.35 ريال، لذلك نتوقع ان يتجه السهم لمستوى الدعم التالي عند 3.95 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.35 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.11 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط