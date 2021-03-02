شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يقفز بأكثر من 5% تزامنا مع فتح متاجر الشركة بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو قوي في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي وارتفاع مؤشر "ناسداك" ، وذلك بالتزامن مع إعلان صانعة "آيفون" فتح جميع متاجرها بالولايات المتحدة أمام الجمهور للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار عام 2020.



وأوضحت "آبل" في بيان رسمي أن كافة فروعها في أمريكا البالغ عددها 270 فرعا أصبحت مفتوحة بشكل عادي أمام الزبائن بفتح فروع ولاية تكساس يوم الإثنين.



يعني ذلك تخفيف القيود التي حالت دون فتح فروع "آبل" في أمريكا والتوسع في توزيع الكثير من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مما يبشر بالسيطرة على الفيروس التاجي.



وتحاول "آبل" العودة القوية لكافة أنشطتها والاستفادة من مبيعات متاجرها حول العالم رغم استمرار إغلاق 12 متجر في فرنسا وفرعين في البرازيل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 5.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 127.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 127.9 دولار وأقل سعر عند 122.7 دولار.