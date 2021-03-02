شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زوم" يقفز بنحو 10% مع تحقيق إيرادات وأرباح قوية في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "زوم فيديو كومينيكيشنز" خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو قوي في أعقاب إعلان شركة خدمات محادثات الفيديو عن تحقيق إيرادات وأرباح قوية خلال الربع المالي السابق المنتهي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وتعد "زوم" من بين شركات قليلة على مستوى العالم استفادت من جائحة كورونا حيث أن الوباء تسبب في عمل الملايين حول العالم من منازلهم والتواصل عن بعد عن طريق تطبيقات مثل "زوم" و"تيمز" الخاص بشركة "مايكروسوفت".



وأعلنت "زوم" تسجيل أرباح قدرها 260.3 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني مقارنة بأرباح قدرها 15.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "زوم" أرباح معدلة بنحو 1.22 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح معدلة عند 79 سنتا لكل سهم.



وقفزت إيرادات "زوم" بنسبة 396% إلى 882.5 مليون دولار بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل إيرادات عند 811.8 مليون دولار، ووصل عدد عملاء التطبيق 476.1 ألف عميل على مستوى العالم بارتفاع قدره 470% من نفس الفترة قبل عام.



وفي ختام التداولات، ارتفع سهم "زوم فيديو" بنسبة 9.6% وأغلق عند 409.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 416.2 دولار وأقل سعر عند 387 دولارا.