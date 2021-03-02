شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق على ارتفاع بأكثرمن 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وعززت مكاسبها في ظل هدوء المخاوف بشأن ارتفاع العائد على سندات الخزانة.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات اليوم إلى 1.4%، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى في نحو عام.



وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية اعتماد لقاح شر كة "جونسون أند جونسون" لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما على جرعة واحدة للوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكي "آي إس إم" عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 60.8 نقطة في فبراير/شباط، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2018 من 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني.



وفي سياق منفصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تتضمن ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد، لكن الخطة لا تزال في حاجة لموافقة مجلس الشيوخ.



وفي سوق الخام، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.4% أو ما يعادل 86 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 60.64 للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 63.69 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.9% (ما يعادل 603 نقاط) إلى 31535 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31668 نقطة وأقل مستوى عند 31065 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 3% (ما يعادل 396 نقطة) إلى 13588 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13596 نقطة وأقل مستوى عند 13362 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 3902 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3914 نقطة وأقل مستوى عند 3842 نقطة.