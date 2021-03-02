شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة حيث تعرضت لضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت الصويا قد تلقت دعما من تأجيلات في الصادرات من البرازيل مما زاد التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الصويا الأمريكية في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة نقصا في المعروض.



ولاحظ محللون أن عقود الصويا تتلقى دعما من الطلب الصيني بالإضافة إلى أن وتيرة الحصاد في البرازيل ليست بالسرعة المتوقعة سابقا.



وكانت عقود الصويا قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في وقت سابق بتداولات يوم الإثنين بفعل نقص المعروض والتوقعات بتقليل المزارعين في الولايات المتحدة مساحات زراعة الصويا في مقابل زيادة مساحات الذرة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% وأغلقت الجلسة عند 13.91 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.22 دولار وأقل سعر عند 13.89 دولار.