شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى التراجع والخام الأمريكي ينخفض بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة بدعم من آمال التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



وأعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير خطة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تتضمن ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد الأكبر في العالم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



ولا تزال الجهود مستمرة حول العالم للسيطرة على فيروس كورونا، فيما كشفت السلطات الصحية الأمريكية عن اعتماد لقاح "جونسون أند جونسون" على جرعة واحدة تعطى للبالغين.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل/نيسان بحلول 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 60.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.5% إلى 63.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.