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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، استقبل بمكتبه أمس، وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلغاري روسين جليازكوف. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الفضاء، ومناقشة عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ديميتار أباديجف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

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