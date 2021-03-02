أرامكو تعتزم تمديد قرض بـ10 مليارات دولار لمدة عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أرامكو السعودية الطلب من البنوك لتمديد قرض بـ10 مليارات دولار جمعته في مايو الماضي لمدة عام واحد، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدران مطلعان تحدثا لرويترز: إن قرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع أرامكو، وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل، حسب ما نقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي.

وأضاف أحد المصدرين «إنها أرامكو، فلم لا؟».

ونقلت مؤسسة تسعير القروض، وهي مزود لأخبار أدوات الدخل الثابت تملكه رفينيتيف، عن مصرفي قوله إن أرامكو قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.

وبدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل، حسب ما قاله أحد المصادر، مضيفا أن أرامكو قد تحاول تقليص التسعير بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.13 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. وكان السعر حوالي 30 دولارا للبرميل في مايو 2020، عندما تهاوى الطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.