32 ألف عقد تمويل سكني خلال يناير بقيمة 16.4 مليارا

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وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي(ساما )، أن النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد خلال يناير 2021 ارتفع % 60 بما يتجاوز 16.4 مليار ريال مقارنة بيناير 2020 ، الذي سجل 10.3 مليارات ريال، كما سجل التمويل السكني لشهر يناير 2021 ارتفاعا بنسبة 4% عن الشهر السابق ديسمبر 2020 ، الذي وصل
التمويل خلاله 15.8 مليار ريال.
وأشارت (ساما) إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 32.330 عقدا بقيمة 16 مليار ريال بنسبة % 97 من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2021 ، ونحو 2 %عن طريق شركات التمويل.
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