32 ألف عقد تمويل سكني خلال يناير بقيمة 16.4 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد ارتفاعه لشهر يناير 2021 ، مسجلا أرقاما تاريخية جديدة ضمن أعلى معدلات للإقراض السكني في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بواقع 32.8 ألف عقد مقارنة بنحو 24.3 ألف عقد في يناير 2020 ، بنسبة نمو % 35 في عدد العقود السكنية الجديد المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة % 8 عن شهر ديسمبر 2020 ، الذي شهد توقيع 30.520 عقدا.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي(ساما )، أن النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد خلال يناير 2021 ارتفع % 60 بما يتجاوز 16.4 مليار ريال مقارنة بيناير 2020 ، الذي سجل 10.3 مليارات ريال، كما سجل التمويل السكني لشهر يناير 2021 ارتفاعا بنسبة 4% عن الشهر السابق ديسمبر 2020 ، الذي وصل

التمويل خلاله 15.8 مليار ريال.

وأشارت (ساما) إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 32.330 عقدا بقيمة 16 مليار ريال بنسبة % 97 من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2021 ، ونحو 2 %عن طريق شركات التمويل.