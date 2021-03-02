شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا بضغط من ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم في ظل تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 1.4%، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى في نحو عام.



وأظهرت بيانات معه إدارة التوريدات الأمريكي "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 60.8 نقطة في فبراير/شباط، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2018 من 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني.



كما وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تتضمن ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد، لكن الخطة لا تزال في حاجة لموافقة مجلس الشيوخ.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1723 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1757.4 دولار وأقل سعر عند 1717.2 دولار.