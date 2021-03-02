شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر سلبياً بفعل ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل استمرار الضغوط من ارتفاع الدولار الأمريكي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة ارتفع إلى 55.1 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 54.9 نقطة دون تغيير.



وسجل صافي الإقراض للأفراد في بريطانيا 2.8 مليار جنيه إسترليني في حين توقع محللون تحقيق مستوى 3.3 مليار جنيه إسترليني خلال فبراير/شباط.



كانت الأسواق قد شهدت تفاؤلا من المستثمرين وإقبالا على أصول المخاطرة في أعقاب موافقة مجلس النواب الأمريكي على خطة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تتضمن ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد، لكن الخطة لا تزال في حاجة لموافقة مجلس الشيوخ.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على نحو سلبي بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش عند 1.3921، وسجل أعلى سعر عند 1.3999 وأقل سعر عند 1.3904.