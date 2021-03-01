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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5,524 زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 879 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات عددا من القطاعات التجارية، أبرزها البيع بالتجزئة والعقار والخدمات البترولية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل بأن جزءا كبيرا من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 288 بلاغا في الفترة نفسها.