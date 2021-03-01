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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة، نظمت أمس ورشة عمل افتراضية حول (التصور الجديد للرخص الإنشائية) بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. واستعرضت الورشة التصور الجديد للرخص الإنشائية وأدوار ومسؤوليات المكاتب الهندسية في إصدار القرار المساحي ورخص البناء وشهادة الإشغال وإيضاح أدوار المعنيين بتطبيق كود البناء السعودي والعقوبات والغرامات في حال عدم الالتزام كما تناولت أبرز مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة.



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