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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع الربط بين محطات الكهرباء بمدينة سكاكا، بحثته لجنة تنسيق المشاريع في منطقة الجوف وتم الاتفاق على آلية التنفيذ وفق المواصفات الفنية المطلوبة . كما بحثت اللجنة برئاسة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان إطلاق التيار الكهربائي في عدد من المخططات الجديدة، وتذليل عقبات إزاحة الكيابل والمحولات الكهربائية لاستكمال تنفيذ 4 مشاريع بلدية، وكذلك إيصال خدمة الكهرباء لمشاريع الأمانة المختلفة ومرافقها وعلى رأسها مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري وإطلاق التيار الكهربائي ببعض المخططات الجديدة وتزويد آبار المياه المخصصة لتشجير طريق الأمير عبدالإله بالتيار الكهربائي، إلى جانب إزاحة كيابل الكهرباء والمحولات التي تعترض المسارات في كل من مشروع الجسر ومشاريع ممرات المشاة بطريق الملك فهد والمدخل الغربي وتطوير الوسط التجاري بمدينة سكاكا.



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