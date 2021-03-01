اندماج القطاعين الأوسط والشرقي تحت مظلة المياه الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، اندماج القطاعين الأوسط والشرقي تحت مظلة الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في 6 قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر الماضي كمرحلة أولى.

وبينت الشركة أن هذا التوجه يأتي وفقا للجدول الزمني المقرر لاستكمال دمج محافظات منطقة الرياض تحت مسمى القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت مسمى القطاع الشرقي في الأول من مارس 2021م، كمرحلة ثانية من برنامج دمج القطاعات، موضحه أنها بدأت بخطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر راعت فيها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة من خلال مؤشرات قياسية وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 92 ألف ساعة عمل بفرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضوا و 52 سفيرا لمسارات التغيير والتمكين و32 برنامجا تدريبا لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة تدريب لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

وأشارت إلى أنها نجحت في إنهاء مرحلة الدمج للقطاعين الأوسط والشرقي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة وسير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية مع نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكافة المسارات العملية.

وأفادت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة وبشكل تدريجي قبل نهاية العام 2021م، حيث إن المرحلة الثالثة من مراحل الدمج ستضم القطاع الغربي (محافظات منطقة مكة المكرمة) والقطاع الجنوبي ويشمل 4 مناطق وهي (نجران وعسير والباحة وجازان) مطلع يوليو المقبل، فيما سيتم إنهاء المرحلة الرابعة بدمج القطاع الشمالي الذي يشمل 4 مناطق، وهي (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية) في مطلع نوفمبر 2021م.

مراحل دمج قطاعات المياه:

نوفمبر 2020: القطاع الشمالي الغربي (دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك).

مارس 2021: القطاع الشرقي (دمج محافظات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية).

يوليو 2021: القطاع الغربي (دمج محافظات منطقة مكة المكرمة والقطاع الجنوبي).

نوفمبر 2021: القطاع الشمالي (دمج 4 مناطق، القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية).