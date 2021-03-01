شكرا لقرائتكم خبر 2686 منتج أعلاف مسجلا لدى هيئة الغذاء في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد منتجات الأعلاف المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بواقع 2686 منتجا خلال عام 2020، مقارنة بـ322 منتجا سجل في عام 2019م، و97 منتجا في 2018م، وذلك مع اقتراب العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه انطلاقا من 2 مايو المقبل ستبدأ العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لديها، وذلك وفقا لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يتضمن تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركزة، والجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محليا، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأشارت إلى أن المنتجات العلفية غير المسجلة التي تحصل على إذن استيراد خلال هذه الفترة (ما قبل تطبيق قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة)، سيتم إفادتها بإيقاف هذا الإجراء في التاريخ المحدد أعلاه.

وفي إطار ذلك، حققت الهيئة انخفاضا في متوسط مدة تسجيل المنتجات العلفية بواقع 15 يوما فقط، كما انخفض عدد أذونات الاستيراد للمنتجات العلفية غير المسجلة في شهر يناير من العام الحالي إلى 140 إذنا، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 التي بلغت 248 إذنا.

وكثفت الهيئة خلال عام 2020 التواصل مع شركات ومصانع الأعلاف عبر القنوات الرسمية، ومساعدة الشركات التي تواجه صعوبة في إعداد بطاقة التعبئة لمنتجاتها، إذ تم عقد أكثر من 35 اجتماعا و350 إجراء اتصاليا مع مسؤولي الشركات والمصانع والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد ورش عمل في كل من الرياض والدمام وجدة لشرح آلية تسجيل منشآت الأعلاف ومنتجاتها، ومناقشة آليات العمل وشروط ومتطلبات الاستيراد والتصدير للأعلاف والإضافات العلفية. كما أعدت الهيئة عددا من الأدلة تتضمن معلومات توضيحية حول تسجيل المنتجات العلفية حسب ما نص عليه في المادة الـ12 من نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، ونماذج لبطاقات تعبئة المنتجات العلفية.

منتجات الأعلاف المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء

2020: 2686 منتجا

2019: 322 منتجا

2018: 97 منتجا

قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة بدء التطبيق 02 / 05 /

2021

يتضمن:

1 - تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة:الإضافات العلفية

مخاليط الأعلاف

الأعلاف المركزة

الأعلاف الجاهزة

2- تسجيل منتجات الأعلاف المحلية:

المنتجة للاستهلاك المحلي

المعدة للتصدير