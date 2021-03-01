شكرا لقرائتكم خبر 2686 منتج أعلاف مسجلا لدى هيئة الغذاء في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أنه انطلاقا من 2 مايو المقبل ستبدأ العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لديها، وذلك وفقا لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يتضمن تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركزة، والجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محليا، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وأشارت إلى أن المنتجات العلفية غير المسجلة التي تحصل على إذن استيراد خلال هذه الفترة (ما قبل تطبيق قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة)، سيتم إفادتها بإيقاف هذا الإجراء في التاريخ المحدد أعلاه.
وفي إطار ذلك، حققت الهيئة انخفاضا في متوسط مدة تسجيل المنتجات العلفية بواقع 15 يوما فقط، كما انخفض عدد أذونات الاستيراد للمنتجات العلفية غير المسجلة في شهر يناير من العام الحالي إلى 140 إذنا، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 التي بلغت 248 إذنا.
وكثفت الهيئة خلال عام 2020 التواصل مع شركات ومصانع الأعلاف عبر القنوات الرسمية، ومساعدة الشركات التي تواجه صعوبة في إعداد بطاقة التعبئة لمنتجاتها، إذ تم عقد أكثر من 35 اجتماعا و350 إجراء اتصاليا مع مسؤولي الشركات والمصانع والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد ورش عمل في كل من الرياض والدمام وجدة لشرح آلية تسجيل منشآت الأعلاف ومنتجاتها، ومناقشة آليات العمل وشروط ومتطلبات الاستيراد والتصدير للأعلاف والإضافات العلفية. كما أعدت الهيئة عددا من الأدلة تتضمن معلومات توضيحية حول تسجيل المنتجات العلفية حسب ما نص عليه في المادة الـ12 من نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، ونماذج لبطاقات تعبئة المنتجات العلفية.
منتجات الأعلاف المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء
2020: 2686 منتجا
2019: 322 منتجا
2018: 97 منتجا
قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة بدء التطبيق 02 / 05 /
2021
يتضمن:
1 - تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة:الإضافات العلفية
مخاليط الأعلاف
الأعلاف المركزة
الأعلاف الجاهزة
2- تسجيل منتجات الأعلاف المحلية:
المنتجة للاستهلاك المحلي
المعدة للتصدير
كانت هذه تفاصيل خبر 2686 منتج أعلاف مسجلا لدى هيئة الغذاء في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.