التقاعد تدشن «ميثاق» وخدمات المشتركين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المؤسسة العامة للتقاعد أمس، منصة «ميثاق»، والخدمات الالكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات، وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات الحكومية بما يسهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وبينت المؤسسة أن «ميثاق» تتيح لمديري الجهات ومفوضيها التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقا للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.

وأعرب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد الجدعان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أمره السامي الكريم، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، تزويد مؤسسة التقاعد ببيانات الحسابات الإفرادية لمن هم على رأس العمل، مؤكدا أن هذا التوجه يثبت حرص حكومة المملكة على تحقيق التحول الرقمي في خدمات المواطنين.

وجاء تدشين منصة «ميثاق» تنفيذا للأمر السامي الكريم، حيث إن المنصة هي إحدى مبادرات المؤسسة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2023 وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمشتركين بما يسهم في تحسين الأداء، وبما يعود بالنفع على موظفي القطاع العام أثناء الخدمة وبعد التقاعد.

وأكد الجدعان أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال منصة «ميثاق»، والخدمات الالكترونية للمشتركين، إلى تقديم الخدمات الالكترونية للجهات الحكومية، التي تأتي منسجمة مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي.