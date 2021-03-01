عودة الطائرة 737 ماكس لمطارات المملكة بعد استيفاء متطلبات السلامة

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وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات السعودية، وتعبر أجواءها عدة رحلات بنفس الطراز.
وأكدت الهيئة أن رفع التعليق الموقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.
ونشرت الهيئة إعلانا ملاحيا (NOTAM) يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما وضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تسجل الطائرة للمرة الأولى في السجل الوطني للطائرات.
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